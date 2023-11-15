«С «Зенитом» мы будем играть на победу». Гендиректор «Динамо» — о матчах Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящих матчах с «Зенитом» в Фонбет Кубке России, а также оценил результаты команды в первом круге чемпионата страны.

«С «Зенитом» мы будем играть на победу. Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придёт много зрителей на этот матч. Ждём всех на матче.

Мы потеряли много очков в первом круге. Команда могла выступить гораздо лучше. Упустили много побед, но игра с «Оренбургом» (2:0) и последний матч в Кубке России (с «Пари Нижний Новгород» — 2:1. — Прим. «Чемпионата») показывают, что у команды большой потенциал», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Первый матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России пройдёт 29 ноября в Москве.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 25 очков за 15 матчей.