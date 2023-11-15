Егор Титов назвал Бабича лучшим трансфером «Спартака» в летнее окно

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал переход сербского защитника Срджана Бабича лучшим трансфером московской команды в летнее трансферное окно.

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идёт адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твёрдо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идёт.

Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре, ещё очень ненадёжно сыграли в Воронеже. Где-то был подъём и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», — приводит слова Титова Metaratings.

27-летний серб перешёл в «Спартак» в августе 2023 года из «Альмерии».