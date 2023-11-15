Игнатов: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы забрать по три очка в оставшихся матчах

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о турнирном положении красно-белых. Напомним, по итогам первого круга РПЛ сезона-2023/2024 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.

«Итоги первого круга? Мы ещё будем играть в этом году, поэтому рано давать оценку нашим результатам. Лучше оценивать уже в конце чемпионата. Моя игра на этом отрезке? Футбол — такой процесс, что бывает когда-то лучше, когда-то хуже. Это жизнь, так постоянно происходит. Поэтому находятся другие герои в матчах. Главное, чтобы мы побеждали, а для этого надо работать на максимум, верить в друг друга, и всё будет хорошо. Обещаю, мы сделаем всё возможное, чтобы забрать три очка во всех оставшихся матчах этого года», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым после матча с «Ростовом».