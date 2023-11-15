«Я бы согласился». Защитник «Зенита» Родригао — о возможном получении паспорта РФ

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — приводит слова Родригао Sport24.

Родригао выступает в России с 2021 года. В сезоне-2021/2022 он играл за «Сочи», а затем перешёл в «Зенит». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл семь матчей. Также на счету 28-летнего защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.