Игрок «Ливерпуля» Диогу Жота: я был бы не против стать однажды тренером

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота заявил, что после завершения профессиональной карьеры футболиста может стать тренером.

«Если говорить о текущем моменте, то я был бы не против однажды стать тренером. Я играю в Football Manager, мне очень нравится эта игра, и я чувствую, что хорошо понимаю футбол с точки зрения тактики. Но прямо сейчас я не думаю, что когда-нибудь стану главным тренером. Может, помощником», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги за мерсисайдский клуб и забил четыре гола. К «Ливерпулю» португалец присоединился в 2020 году, перейдя из «Вулверхэмптона». Вместе с «красными» Диогу выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.