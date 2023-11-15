«Брайтон» оценивает Эвана Фергюсона в сумму свыше € 114 млн. Игрок интересен «Тоттенхэму»

Футбольный клуб «Брайтон» оценивает нападающего команды Эвана Фергюсона в сумму свыше € 114 млн, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, интерес к молодому нападающему проявляет «Тоттенхэм», который минувшим летом продал Гарри Кейна в «Баварию». Фергюсон заключил новый контракт с «Брайтоном» только на прошлой неделе, и «чайки» не горят желанием с ним расставаться. Владелец «Брайтона» Тони Блум считает, что Эван сейчас стоит даже больше, чем Мойсес Кайседо, которого в летнее трансферное окно приобрёл «Челси» за € 131 млн.

19-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в рамках Премьер-лиги и забил пять голов. В прошлой кампании молодой футболист отличился шесть раз в 19 матчах внутреннего английского первенства.