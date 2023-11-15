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Агент Ленини: есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе. Работаем над этим

Агент Ленини: есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе. Работаем над этим
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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы хавбека «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что 26-летний полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим», — приводит слова Фернандеса издание «РБ Спорт».

Ленини стал игроком «Краснодара» осенью 2022 года, подписав с российским клубом трёхлетний контракт. Ранее полузащитник играл за такие команды, как «Шавеш» и «Оливейренсе». В нынешнем сезоне Кевин провёл девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. В прошлой кампании Ленини также забил один гол, но отыграл 15 встреч за «быков» в российском первенстве.

«Краснодар» после первого круга сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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