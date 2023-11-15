«Рабочие моменты». Непомнящий — о возможной драке Дзюбы и Пиняева

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной драке футболистов «Локомотива» Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева.

«Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто-то называет это драками. Такое бывает, и Артём не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны, или тренер удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и всё заканчиваются.

Это не является предосудительным, более того, многие тренеры считают, что без этого не должно быть. Это рабочие моменты.

Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо и жёстко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая-то тема и кто-то с кем-то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов.

Я видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артём был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артём ему «напихал». Не стоит это расценивать как проявление нездорового климата в команде», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».