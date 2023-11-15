Андрей Мостовой: ничего не знаю о сборной Кубы

Футболист сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Как тренировка? Хорошо. Нагрузочная. К сожалению, в конце проиграли по пенальти. О сборной Кубы ничего не знаю. Сегодня разбирали тактику. Никого из команды Кубы не знаю.

Вызвали для резерва? Не знаю. Кого вызывают — каждый рассчитывает выйти на поле. Да, много пропустил, но чувствую себя нормально. Спасибо тренерскому штабу, значит, доверяют», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Андрей Мостовой в этом году не участвовал в товарищеских матчах национальной команды.