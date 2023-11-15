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«Ман Сити» зафиксировал доход в € 817 млн по итогам сезона-2022/2023. Это рекорд в Англии

«Ман Сити» зафиксировал доход в € 817 млн по итогам сезона-2022/2023. Это рекорд в Англии
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«Манчестер Сити» побил рекорд по доходам за сезон среди английских футбольных клубов, заработав по итогам прошлого сезона € 817 млн.

Как отмечается на официальном сайте «Манчестер Сити», в прошлом сезоне «горожане» заработали на € 114 млн больше, чем годом ранее. Основными источниками рекордных доходов клуба из Манчестера стали деньги от рекламы, ТВ-трансляций и заработанные в дни матчей. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» выиграл требл, став победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Отметим, что за последние шесть лет «горожане» выигрывали чемпионский титул пять раз. В нынешнем сезоне команда Хосепа Гвардиолы лидирует в Премьер-лиге, опережая «Ливерпуль» на одно очко после 12 проведённых матчей.

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