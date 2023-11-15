В «Балтике» считают, что команда должна быть выше в турнирной таблице РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о турнирном положении калининградского клуба в РПЛ сезона-2023/2024.

«Первый круг РПЛ для «Балтики»? Неоднозначно. С одной стороны, в подавляющем большинстве игр команда показывала хороший, зрелищный футбол, с другой стороны, во многих матчах мы получили не тот результат, на который могли рассчитывать, исходя из игры «Балтики». Думаю, что это следствие адаптационного периода, футболисты привыкают к РПЛ, к новому по сравнению с Первой лигой уровню сопротивления и скорости принятия решений. Отдельно хочу выделить новичков команды — Энрикеса, Фернандеса, Гассаму, — которые очевидно усилили «Балтику» и, уверен, принесут ещё много пользы команде.

Исходя из игры команды, считаю, что мы должны быть выше в таблице. Надеюсь, что качество футбола в скором времени перейдёт в количество очков в таблице. Чемпионат в этом году интересный, каждая команда может выиграть у каждой, таблица достаточно плотная. Всё очень быстро может поменяться», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.