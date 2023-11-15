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Игрок «Зенита» Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции

Игрок «Зенита» Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции
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Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции. Полузащитник предположил, что сделка не состоялась из-за финансовых возможностей французского клуба, который им интересовался.

«Всегда хочется попробовать. Уехал Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом. Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня», — передаёт слова Андрея Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Мостовой признавался, что мечтает о переезде в европейский чемпионат. Также Андрей рассказывал, что в его контракте с «Зенитом» есть пункт, который позволяет при определённых условиях перейти в зарубежный клуб.

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