Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой рассказал об условиях нового контракта с «Зенитом»

Андрей Мостовой рассказал об условиях нового контракта с «Зенитом»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об условиях нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. «Зенит» знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. За «Зенит» Мостовой выступает с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

После 15 туров сезона-2023/2024 «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android