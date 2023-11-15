Игрок «Зенита» Мостовой высказался о нереализованном моменте в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о нереализованном моменте в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Момент в матче с «Краснодаром»? Сказали спасибо, что не попал. Хорошая игра была за первое место. К сожалению, не попал. Пересматривал момент. Нужно было пробить на технику. Чуть неправильно сделал. Подкалывали? Ладно, если бы с метра не попал. Мог получиться шедевр. Необычные чувства смотреть в таблицу. Ничего — исправим. У меня есть уверенность. Пять лет подряд. В плане психологии — всё хорошо. Неудачный старт? Ушли ребята: Малком и Кузяев. Поменяли схему. Вендел приехал позже. Одно на другое накладывалось», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 15 туров сезона-2023/2024 «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.