Андрей Мостовой: соскучился по Кузяеву. У Далера всё хорошо, он наслаждается

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признался, что соскучился по бывшему одноклубнику Далеру Кузяеву, который минувшим летом перебрался во французский «Гавр». Накануне футболисты встретились в расположении сборной России на ноябрьском учебно-тренировочном сборе.

«Да, немножко соскучился. Вчера рад был его увидеть. Рад был увидеть Арсена Адамова. У Далера всё хорошо — попадает в сборную. Рассказывает о жизни. Он наслаждается», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Мостовой признавался, что мечтает о переезде в европейский чемпионат. Также Андрей рассказывал, что в его контракте с «Зенитом» есть пункт, который позволяет при определённых условиях перейти в зарубежный клуб.