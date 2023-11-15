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Андрей Мостовой: соскучился по Кузяеву. У Далера всё хорошо, он наслаждается

Андрей Мостовой: соскучился по Кузяеву. У Далера всё хорошо, он наслаждается
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Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признался, что соскучился по бывшему одноклубнику Далеру Кузяеву, который минувшим летом перебрался во французский «Гавр». Накануне футболисты встретились в расположении сборной России на ноябрьском учебно-тренировочном сборе.

«Да, немножко соскучился. Вчера рад был его увидеть. Рад был увидеть Арсена Адамова. У Далера всё хорошо — попадает в сборную. Рассказывает о жизни. Он наслаждается», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Мостовой признавался, что мечтает о переезде в европейский чемпионат. Также Андрей рассказывал, что в его контракте с «Зенитом» есть пункт, который позволяет при определённых условиях перейти в зарубежный клуб.

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