Вратарь «Локомотива» Лантратов поделился эмоциями от вызова в сборную России

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов поделился эмоциями от вызова в национальную команду России.

«Замечательное настроение. Хорошая атмосфера. Сегодня была теория. Есть ещё четыре дня. Тренерский штаб всё разложит по полочкам. Я в форме сборной России. Не знаю, кто будет играть с Кубой. Меня вызвали в сборную — значит, я должен быть готов к тому, чтобы играть», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В понедельник, 20 ноября, россияне сыграют с национальной командой Кубы. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).