Андрей Мостовой ответил, надеется ли сыграть за сборную России на международном турнире

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, надеется ли он сыграть за сборную России на международном турнире.

«Шансы сыграть на международном турнире? Два больших турнира пропустил не по своей вине. Надежда есть. В политические моменты не хочется влезать. Но, как кажется, свет в конце туннеля есть», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. За «Зенит» Мостовой выступает с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

С конца февраля сборные России и российские команды совместным решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.