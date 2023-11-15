Мостовой: слухи о драке Дзюбы с Пиняевым? В «Зените» такое случалось

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на недавнюю новость о драке Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева в расположении «Локомотива».

«Драки и потасовки? Бывало и такое. Это футбол и эмоции. Подкалывали Пиняева? Да. Я у него спрашивал — он сказал, что ничего не было. Вброс. Артём эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо».