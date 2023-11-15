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Вратарь «Локомотива» Лантратов не стал называть топ-3 голкиперов России

Вратарь «Локомотива» Лантратов не стал называть топ-3 голкиперов России
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Вратарь «Локомотива» и сборной России Илья Лантратов не стал называть тройку лучших вратарей с российским гражданством. Также Лантратов рассказал о взаимоотношениях с коллегой по «Локомотиву» Маринато Гильерме.

«Топ-3 вратарей России? Не имеет смысла. Сама конкуренция — в лиге. В каждой команде есть по два, а то по три сильных вратаря.

Помогает ли Гильерме? Мы с ним в хороших отношениях. Я его знал с периода, когда был в первый раз в «Локомотиве». Прошло восемь лет. Общаемся с ним», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Лантратов вызван в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого национальная команда проведёт товарищескую игру с Кубой.

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