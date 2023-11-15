Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лантратов: на кого из вратарей равнялся в детстве? Пусть будет ван дер Сар

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, что в детстве равнялся на вратаря «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвина ван дер Сара.

«На кого равнялся в детстве? Пусть будет ван дер Сар. Фишки перенять не пытаюсь. Нет смысла на кого-то равняться», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 27-летний Лантратов провёл 15 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, отстояв четыре из них «на ноль». Железнодорожники после первого круга РПЛ занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Эдвин ван дер Сар — многократный чемпион Англии и Нидерландов в составе «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» соответственно. До мая текущего года бывший вратарь «красных дьяволов» занимал должность генерального директора «Аякса».