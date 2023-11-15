Кафанов объяснил, почему вратарь «Динамо» Лещук не получил вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук не был вызван в национальную команду.

«Игорь Лещук, как и Нигаматуллин, был в списке. Нравится, как играет Игорь. Мы не смотрим, что «Динамо» много пропускает. В конечном итоге решило то, что Артур сыграл весь первый круг в качестве основного вратаря.

Прогресс Лещука? Он и в прошлые годы выходил — хорошо играл. Я общался только с тренером вратарей. Если Лещук будет так играть, то будет вызван на следующий сбор. Вратарь должен показывать длительный отрезок стабильную игру. Сейчас он сыграл несколько игр», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).