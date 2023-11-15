Кафанов: Хайкин хочет в сборную России. Но есть вероятность потерять место работы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

«Причина простая. Мы общаемся. Никита хочет в сборную России. Клуб не запрещает. Есть такая вероятность, что он может потерять место работы. Мы переживаем за него», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хайкину 28 лет. За норвежский «Будё-Глимт» голкипер играет с 2019 года с коротким перерывом в 2023 году, когда россиянин присоединился к английскому клубу «Бристоль Сити». В сезоне-2023 Никита провёл 27 матчей в рамках чемпионата Норвегии и пропустил 34 гола. Девять раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится в Волгограде.