Кафанов: оба вратаря «Спартака» могут быть вызваны в сборную. Максименко был в списке

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выборе кандидатов в сборную России.

«Саша Максименко был в списке. Саша Беленов играет хорошо. Этот сезон отличается тем, что много игр, где вратари вытаскивают игры. В этом плане вратари играют важную роль. Стали больше очков приносить клубам.

Конкуренция очень ровная. Если можно так сказать, то скамейка очень длинная. Матвей держит планку с первого тура. Юра Дюпин хорошо играет. Все победы — он выручал. Трудно поставить кого-то. Выбор очень большой. Есть из кого выбирать. Начинаешь взвешивать моменты и детали — у кого в чём есть преимущество.

Спартаковские вратари — кандидаты примерно одного уровня. Стиль игры подходит для сборной. Саша провёл хороший матч с «Ростовом». Оба вратаря «Спартака» могут быть вызваны», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.