Карпин — о Дзюбе и Пиняеве: стычки случаются у всех. Это бывает в любой нормальной семье

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на недавнюю новость о драке Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева в расположении «Локомотива».

«Были ли стычки? Это бывает в любой нормальной семье. Если это будет после каждой игры, даже неудачной, — это плохо. Случается у всех», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо».