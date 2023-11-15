Карпин: Соболев не играет в «Спартаке»? Спросите у Абаскаля

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Красно-белые после 15 туров внутреннего первенства располагаются на шестом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка и отставая от занимающего третье место «Динамо» на один балл.

Александр Соболев играет за «Спартак» с зимы 2020 года. Ранее россиянин выступал за «Крылья Советов».