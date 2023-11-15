КДК дисквалифицировал Газинского на два матча после удаления в игре с «Крыльями»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника екатеринбургского «Урала» Юрия Газинского на два матча Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

«КДК рассмотрел удаление Газинского за агрессивное поведение в матче «Крылья Советов» — «Урал». Футболист принял участие в заседании. Игрок дисквалифицирован на два матча РПЛ», — сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

Напомним, в матче 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:3) в добавленное ко второму тайму время Юрий Газинский получил прямую красную карточку. Поводом для удаления с поля стало агрессивное поведение футболиста и удар соперника в лицо.