В «Урале» отреагировали на решение КДК дисквалифицировать Газинского на два матча РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации полузащитника Юрия Газинского на два матча чемпионата России после удаления в игре с «Крыльями Советов» (1:3).

«Я считаю, что правильно наказали. За такие поступки надо наказывать. Да, он осознал, извинился. Спасибо КДК, что пожалели парня, потому что не играл. Они приняли его сторону, потому что он извинился перед футболистом, перед нашим клубом. Но за такое надо наказывать. Нельзя говорить, довольны мы решением или нет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл. Только в двух играх в этом сезоне вышел на замену, потому что был травмирован. Нам его очень не хватало и не хватает. Сразу вышел и получил дисквалификацию на два матча. Это не есть хорошо, но всё справедливо и по делу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.