Ричард Арнольд покинет пост исполнительного директора «МЮ» после 16 лет работы в клубе

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил об уходе Ричарда Арнольда с поста исполнительного директора клуба после 16 лет работы в структуре «красных дьяволов».

Отмечается, что это решение самого Ричарда Арнольда. Пост временного исполнительного директора в дополнение к своей нынешней должности главного юрисконсульта займёт Патрик Стюарт. Арнольд продолжит оказывать временную поддержку до конца декабря.

«Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу «Манчестер Юнайтед» на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Нам повезло, что мы можем воспользоваться глубокими знаниями и опытом Патрика Стюарта для обеспечения временной стабильности и преемственности, поскольку мы приступаем к поиску нового постоянного генерального директора», — сказал совладелец клуба Джоэл Глейзер.

«Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет. Несмотря на взлёты и падения, неизменной оставалась преданность наших сотрудников и болельщиков. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность и самоотдачу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем», — сказал Ричард Арнольд.