Экс-тренер «Севильи» Лопетеги отклонит предложение «Аль-Иттихада»

Бывший тренер «Севильи» и «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги не примет предложение саудовского клуба «Аль-Иттихад». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, испанский специалист по-прежнему хочет работать в английской Премьер-лиге и поэтому не планирует соглашаться на предложение «Аль-Иттихада». О том, что Лопетеги жаждет снова поработать в АПЛ, сообщил сам Хулен этой осенью. Последним местом работы 57-летнего тренера был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в августе текущего года.

Ранее Лопетеги трудился также в мадридском «Реале», «Райо Вальекано», сборной Испании и «Порту». В качестве тренера Хулен выигрывал Лигу Европы в сезоне-2019/2020 — тогда испанец стоял у руля «Севильи».