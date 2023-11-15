Кордоба: первое место «Краснодара» важнее, чем победа в гонке бомбардиров

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о бомбардирской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всегда здорово иметь конкуренцию. Особенно приятно разделять её со своим соотечественником Матео Кассьеррой. Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идёт на первом месте. Это важнее, чем первое место в гонке бомбардиров», – приводит слова Кордобы Metaratings.

После 15 туров РПЛ сезона-2023/2024 лучшим бомбардиром первенства является колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 12 голов. Второе место делят между собой сразу три игрока – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба «Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА). В активе каждого из них по семь забитых мячей.