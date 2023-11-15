Титов: если «Спартак» выигрывает, то Абаскаль всё делает правильно

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Честно говоря, мне как болельщику всё равно, что происходит у Литвинова и Соболева с Абаскалем. Если Соболев и Джикия не играют, а команда выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно. То, что сейчас остались два нападающих, это вопрос к руководителям «Спартака», в том числе и тренерскому штабу, который одобрил отъезд Бальде и Николсона. По Николсону у меня большие вопросы, почему он не играл. Соболев на качелях: может выдать великолепную игру, а может сыграть не так, как нам хотелось бы. Здесь могла быть ротация с Николсоном в составе.

Мне нужен результат. Если он есть, значит, всё делается правильно. Промес играл нападающего в матче с «Ростовом». Он знает эту позицию, быстрый, может убегать и обыгрываться с партнёрами. Тактика с чистым нападающим Промесом имеет право на жизнь. Промес забивает и отдаёт, ничего страшного в этом нет. Есть ещё Игнатов, он не чистый нападающий, но он тяжёлый. В том плане, что он может постоять на ногах и бороться. Он мышцами оброс, возмужал, добавил в мастерстве и сейчас игрок стартового состава», – приводит слова Титова Metaratings.