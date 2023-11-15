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Гендиректор «Балтики» оценил работу главного тренера Сергея Игнашевича

Гендиректор «Балтики» оценил работу главного тренера Сергея Игнашевича
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Доволен ли работой главного тренера? Сергей Николаевич, как и футболисты команды, адаптируется к новой для себя лиге, получает тренерский опыт. Повторюсь, команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» (32). В ближайшем туре чемпионата России «Балтика» встретится со «Спартаком» 25 ноября.

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