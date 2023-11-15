Карпукас: завершить сезон в тройке РПЛ — выполнимая задача для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что железнодорожники способны завершить сезон в топ-3 Российской Премьер-Лиги.

«Какой результат посчитаю удовлетворительным для «Локомотива» в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны её решить. Я думаю, что это оптимальная и выполнимая задача для нас», — приводит слова Карпукаса издание «РБ Спорт».

После 15 туров сезона-2023/2024 «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 16-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 ноября в Самаре и начнётся в 13:00 мск. Карпукас провёл 11 матчей в нынешнем сезоне в рамках высшего российского дивизиона и не отметился результативными действиями.