Агент Голенкова: прогресс Егора для меня неудивителен, он способен на большее

Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игре своего клиента и нападающего «Ростова» Егора Голенкова в этом сезоне.

«Егор здорово проявляет себя в первой части. Наверное, он начал показывать то, что всегда мог. Его прогресс для меня не стал чем-то удивительным, я знаю, что он способен ещё на большее. Он заслужил доверие Карпина, долго шёл к этому. Здорово, что Голенков приносит пользу команде. Уверен, ему ещё есть куда расти», – приводит слава Талаева издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Голенков провёл 15 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 800 тыс.