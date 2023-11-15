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Судья Иванов: последний матч в Европе отработал в день начала СВО

Судья Иванов: последний матч в Европе отработал в день начала СВО
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Российский арбитр Сергей Иванов вспомнил, когда в последний раз работал в Европе. Это был матч Лиги конференций, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и шотландский «Селтик».

«Предыдущий европейский матч я точно помню. Это было в день начала спецоперации. Мы работали в Норвегии, на игре плей-офф Лиги конференций между «Будё-Глимт» и «Селтиком». Успели вернуться в Россию, но в Ростов я уже поехал на поезде — не смог полететь», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Сольбаккен – 9'     2:0 Ветлесен – 69'    
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