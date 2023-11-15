Судья Иванов: последний матч в Европе отработал в день начала СВО

Российский арбитр Сергей Иванов вспомнил, когда в последний раз работал в Европе. Это был матч Лиги конференций, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и шотландский «Селтик».

«Предыдущий европейский матч я точно помню. Это было в день начала спецоперации. Мы работали в Норвегии, на игре плей-офф Лиги конференций между «Будё-Глимт» и «Селтиком». Успели вернуться в Россию, но в Ростов я уже поехал на поезде — не смог полететь», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.