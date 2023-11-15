Месси продолжает носить браслет, который подарил ему журналист на ЧМ-2018 в России

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси продолжает носить счастливый браслет, который подарил ему журналист Рама Панторотто на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает RMC Sport.

На этой неделе сборная Аргентины представила ретроформу команды, в которой позировал Месси без носков. Фанаты аргентинцев сразу же заметили, что Лионель продолжает носить счастливый браслет, который подарил ему Панторотто на чемпионате мира 2018 года в России.

История началась ещё в 2018 году во время ЧМ в России. Во время интервью в микст-зоне после поражения в матче группового этапа со сборной Хорватии (0:3) аргентинский журналист Панторотто подарил Лео красный браслет, заявив, что эту ленточку послала футболисту его мама на удачу.

Тогда Месси прикрепил его к левой лодыжке, что особенно растрогало журналиста. С тех пор пользователи отслеживали левую лодыжку Лионеля, чтобы проверить, носит ли он по-прежнему знаменитый амулет. Сразу же после чемпионата мира 2018 года его заметили с лентой на лодыжке во время семейного отдыха на Ибице. Также с этой лентой Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.