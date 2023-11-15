Мирзов: игра за «Спартак» — один из памятных моментов в карьере

Российский полузащитник азербайджанского «Нефтчи» Резиуан Мирзов поделился мнением о московском «Спартаке».

«Это большой клуб, за который болеет наибольшее количество людей в России. Но в тот период у команды были проблемы, не удалось добиться тех результатов, которых хотелось. Но в любом случае игра за «Спартак» — один из памятных моментов в карьере», — приводит слова Мирзова idman.biz.

Права на футболиста принадлежали красно-белым с 2019 по 2022 год. За это время он дважды отправлялся в аренду в подмосковные «Химки».

«Нефтчи» после 13 туров чемпионата Азербайджана – 2023/2024 располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. По итогам прошлого сезона этот клуб занял третье место в чемпионате.