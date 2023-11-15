Канчельскис отреагировал на новость, что «Тобол» ведёт переговоры о расторжении контракта

Исполнительный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что руководство команды ведёт переговоры о расторжении контракта.

«У вас других новостей, что ли, нет? Я пришёл с работы, отдыхаю сейчас, всё в рабочем режиме. Не знаю, откуда берутся слухи. Что мне ещё комментировать? У нас много дел, следующий сезон», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что «Тобол» начал переговоры о расторжении контракта. Причиной ухода Канчельскиса с должности исполнительного директора стал конфликт с совладельцем клуба Алимжаном Калдияровым.

54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора «Тобола» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до конца 2023 года.