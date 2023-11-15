Экс-игрок «Амкала» Эльхан: ЮФЛ — лучшее, что мог сделать РФС для юношеского футбола

Бывший игрок «Амкала» Эльхан Салахов заявил, что ЮФЛ — лучшее, что мог сделать РФС для юношеского футбола.

«Мне очень близок юношеский футбол, потому что я ещё до начала ЮФЛ снимал выпуски с академиями. Мне было интересно, как живут в академиях, что происходит. В моём детстве я не смог попасть в топ-академию, а сейчас здесь собраны топовые академии со всех регионов России. Для меня это максимально интересно, общаюсь с ребятами и узнаю, как им. Главный плюс — новые соперники и опыт. Это самое главное. Когда ты играешь с одними и теми же, надоедает. А тут новые соперники, тем более победители своих регионов, что значит, что конкурентоспособные. Для меня ЮФЛ — лучшее, что мог сделать РФС для юношеского футбола. У нас и Захарян, и Арбузов. Многие другие ребята вышли из ЮФЛ. Когда только начинали, было не так масштабно, но понимал, что за этим будущее», — сказал Салахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.