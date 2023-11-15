В «Пари НН» отреагировали на интерес «Нанта» к Севикяну

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на интерес французского «Нанта» к игроку команды Эдгару Севикяну.

«Мы дали комментарий, что пока ни с кем никаких переговоров не ведём. Интерес «Нанта»? Я не буду сейчас ничего комментировать, это внутреннее дело клуба. Эдгар сейчас находится в «Пари НН» и играет за этот клуб», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале написал, что «Нант» сделал запрос в «Пари НН» о стоимости Севикяна. Нижегородцы готовы отпустить его за € 3,5 млн. Однако многое будет зависеть от того, как и сколько сыграет футболист за сборную Армении с Уэльсом 18 ноября и 21 ноября со сборной Хорватии в отборочных матчах Евро-2024.

Кроме того, Эдгаром интересуются российские ЦСКА и «Краснодар», но «Пари НН» готов отпустить его в эти команды за € 5,5 млн. При этом сам футболист хочет уехать за рубеж.