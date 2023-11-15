Дмитрий Лоськов возглавит возрождаемую вторую команду «Локомотива»

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов станет наставником возрождаемой второй команды клуба — «Казанки». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, принято принципиальное решение назначить Дмитрия Лоськова главным тренером команды. Вместе с ним в «Казанку», вероятно, придёт Олег Пашинин, также являющийся тренером «Локомотива».

«Казанка» будет воссоздана со следующего сезона ЛЕОН-Второй лиги.

В качестве футболиста Дмитрий Лоськов провёл в составе «Локомотива» 422 матча, отметился 128 забитыми мячами и 138 результативными передачами. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России и трижды – обладателем Кубка страны. Лоськов — лучший бомбардир в истории «Локомотива».