В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов раскрыл детали переговоров по организации товарищеских матчей сборной России с командами стран БРИКС.

«Летний турнир в Казани пройдёт несколько в другое время, нежели окна ФИФА. Мы на добровольной основе ведём переговоры с рядом команд на проведение товарищеских матчей в Казани в этот период. Это кажется нам символичным. Переговоры усложняются тем, что это не период игр сборных, но шансы есть.

Прежде всего мы говорим про основную сборную. Молодёжные и юношеские сборные регулярно получают приглашения на различные турниры. Сейчас большое количество молодёжных команд принимает участие в турнирах в Бразилии, Парагвае и Аргентине. Мы имеем много таких приглашений, планируем и дальше принимать участие. Юношеские сборные востребованы, но важно показать интересные матчи с участием главной сборной», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.