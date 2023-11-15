Модель Ким Кардашьян рассказала, что почувствовала себя неудачницей, когда увидела Холанда

Американская модель и актриса Ким Кардашьян поделилась воспоминаниями от встречи с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Когда я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда. Я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын его большой фанат. Почувствовала себя неудачницей, когда позвонила сыну с мероприятия и сказала: «Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!» — приводит слова Кардашьян GQ Sports.

Кардашьян и Холанд встретились на мероприятии бренда Dolce & Gabbana минувшим летом.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, где отметился 17 мячами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, Холанд по итогам прошлого сезона в номинации на «Золотой мяч» занял второе место, уступив награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.