Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс: на сегодняшний день нет сборной лучше, чем Испания

Нико Уильямс: на сегодняшний день нет сборной лучше, чем Испания
Комментарии

Футболист сборной Испании Нико Уильямс заявил, что на сегодняшний день нет сборной лучше, чем «Красная фурия».

«Есть ли команды лучше Испании? На сегодняшний день, я думаю, нет. Мы очень хороши. Мы знаем, что нам нужно делать, и у нас есть очень чёткие идеи. Нет никаких сомнений в том, что говорит нам тренер.

Что говорит тренер? Прежде всего мы верим в себя, а это очень важно для футболиста. Идея тренерской игры очень понятна. Нужно оказывать давление после потери мяча и также надо быстро атаковать, когда у нас есть возможность», — приводит слова Уильямса Marca.

Уильямс в нынешнем сезоне за «Атлетик» Бильбао сыграл 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и пятью голевыми передачами.

Материалы по теме
Игрок сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android