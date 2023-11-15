Нико Уильямс: на сегодняшний день нет сборной лучше, чем Испания

Футболист сборной Испании Нико Уильямс заявил, что на сегодняшний день нет сборной лучше, чем «Красная фурия».

«Есть ли команды лучше Испании? На сегодняшний день, я думаю, нет. Мы очень хороши. Мы знаем, что нам нужно делать, и у нас есть очень чёткие идеи. Нет никаких сомнений в том, что говорит нам тренер.

Что говорит тренер? Прежде всего мы верим в себя, а это очень важно для футболиста. Идея тренерской игры очень понятна. Нужно оказывать давление после потери мяча и также надо быстро атаковать, когда у нас есть возможность», — приводит слова Уильямса Marca.

Уильямс в нынешнем сезоне за «Атлетик» Бильбао сыграл 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и пятью голевыми передачами.