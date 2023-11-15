Тренер сборной Аргентины прокомментировал невызов в команду Гарначо

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об отсутствии в заявке своей команды на матчи отбора к чемпионату мира – 2026 вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«Алехандро не вызван в сборную из-за проблемы с текущей игровой формой. С момента последнего вызова у него было не так много минут, проведённых на поле за клуб. А это очень важный аспект при выборе того или иного игрока.

В любом случае он продолжает оставаться на нашем радаре и будет частью наших дальнейших планов», — приводит слова Скалони журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гарначо дебютировал за сборную Аргентины в июне этого года. В текущем сезоне вингер провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.