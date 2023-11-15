Сергей Кормильцев: «Спартак» — главное разочарование первой половины сезона

Бывший футболист «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о московском «Спартаке».

«Спартак» почему-то хорохорится, что выиграл у «Ростова», но с таким бюджетом в нашем чемпионате это вообще не место «Спартака». Чистая тройка с минусом за первый круг, если не двойка. Пока «Спартак» для меня — главное разочарование сезона. Что-то надо менять. Не вижу я в Абаскале тренера на долгие годы.

История отношений Абаскаля с Соболевым? Я тоже был в таких ситуациях, у нас всё решал тренер. Обижаться было бессмысленно. Судя по Соболеву, он, конечно, расстроен, я за него переживаю, ведь он из Барнаула, моего родного города, я помню его с детства. Мне кажется, в этой ситуации тренер должен быть гибче, и за пределы команды всё выходить не должно. Не знаю, что там произошло, может, какая-то невозвратная ситуация. Да и сейчас без Соболева две игры выиграли, козыри пока в руках Абаскаля. Но ситуация взрывоопасная, надо её поскорее решать», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».