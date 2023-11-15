Вахания: если предложат сыграть за другую сборную, буду думать
Футболист «Ростова» Илья Вахания заявил, что если поступит предложение сыграть за другую сборную, то будет думать.
«Не переживаю ли я, что, возможно, так и не дебютирую за сборную России на официальных турнирах? Я уже вызывался в сборную, но она, вернее сказать, была сборной России до 23 лет.
Если мне предложат сыграть за другую сборную, буду думать над этим предложением. Сейчас никаких предложений у меня нет, сконцентрирован на игре за «Ростов». У меня есть грузинские корни. Допускаю ли я, что буду играть за сборную Грузии? Не знаю. Если Грузия сделает предложение, буду думать.
Без понятия, когда российские команды вернут в еврокубки. Даже малейших предположений нет», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».
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