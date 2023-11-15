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Сергей Кормильцев рассказал, чем ему понравилось «Динамо» в первом круге РПЛ

Сергей Кормильцев рассказал, чем ему понравилось «Динамо» в первом круге РПЛ
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Бывший футболист «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился впечатлениями от первого круга РПЛ и рассказал, чем ему понравилось московское «Динамо».

«В первой половине сезона понравилось то, что чемпионат непредсказуемый, явных аутсайдеров нет. Вопросы по качеству, конечно, есть, но всё равно смотреть интересно. Есть хорошие матчи, есть хорошие молодые футболисты, есть опытные мастера.

Кроме «Зенита» и «Краснодара», кого можно выделить? Мне нравится «Динамо» — они здорово играют в атаке, хотя и немного авантюрно в обороне. Но моменты у них всегда будут. Мне такой «разорванный» стиль нравится. И то, как играет Тюкавин. Они сейчас уже третьи, и, думаю, потенциал у них неплохой», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

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