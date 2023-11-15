Защитник «Балтики» Маляров: Игнашевич может напихать, сейчас команде это и надо

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о методах взаимодействия с коллективом главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Не сказал бы, что Игнашевич в тренерской работе не очень разговорчивый человек. Самое главное, что он доносит до команды мысль о том, как и во что мы должны играть. Акцент делает на единоборствах, это приближает победу.

Иногда Игнашевич может напихать подопечным. Думаю, сейчас команде это и надо. Находимся внизу таблицы, надо взбодрить состояние футболистов, чтобы все бились друг за друга», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

На данный момент Игнашевичу 44 года. Он возглавляет калининградцев с 2021 года. После 15 туров «Балтика» с 12 очками в активе занимает 14‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.