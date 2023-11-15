Перес: для «Оренбурга» некрасиво быть в зоне вылета

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о результатах своей команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли у «Оренбурга» потенциал для борьбы за более высокие позиции? Да, у нас очень хорошие футболисты. Нам необходимо добиться сыгранности, чтобы игроки могли проявлять свои лучшие качества и тем самым давать результат. На сегодняшний день мы боремся за то, чтобы выйти из зоны вылета. Для нас некрасиво быть на таком месте, поэтому нужно исправляться.

Атмосфера в команде? Всё хорошо, мы сплочённый коллектив. У нас очень хорошее взаимодействие между латиноамериканскими и русскими игроками, хорошая атмосфера в раздевалке. Просто сейчас необходимо улучшить наши результаты, и многое изменится», – приводит слова Переса Metaratings.ru.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» — 32 очка. В ближайшем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом» 26 ноября. Начало игры — в 12:00 мск.